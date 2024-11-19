Маск высмеял заявление Сороса о новой пандемии

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высмеял заявление главы фонда Open Society Foundations и финансиста Алекса Сороса об опасности для граждан США в случае новой пандемии. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

Как считает Сорос, политика кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди — младшего приведет к разрушению медицинской системы и крайне тяжелому положению американцев, если будет очередная пандемия.

«Лжедемии», — прокомментировал его заявление бизнесмен.

До этого директор Пандемического центра Брауновского университета в штате Род-Айленд Дженнифер Нуццо заявила, что США оказались менее готовы к новой вирусной угрозе спустя четыре года после появления коронавирусной инфекции. По ее словам, это связано с нехваткой ресурсов после продолжительной пандемии COVID-19 и растущего недоверия к прививкам среди населения.

Эксперт также предупредила, что следующая пандемия может быть еще более разрушительной.

Ранее врач заявила о начале новой пандемии в России.