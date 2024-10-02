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Врач заявила о начале новой пандемии в России

Офтальмолог Шилова: в России началась пандемия близорукости

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В России сегодня можно говорить о пандемии близорукости, особенно среди детей школьного возраста. Причем в 80-90% случаев главной причиной развития болезни становятся генные мутации, а после них – неправильный образ жизни, рассказала НСН врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Сегодня к моменту завершения школы практически половина выпускников имеют близорукость. В числе прочих негативных факторов на это влияют малоподвижный образ жизни, высокоуглеводная диета и длительная работа близко к экранам компьютеров. Однако на первом месте среди причин – генные мутации в экзоме.

«Наши генные кодировки претерпевают изменения. У нас сейчас меньше потребности видеть объекты вдали, природа специально мутирует человека таким образом, чтобы ему было комфортнее жить», — объяснила врач.

Таким образом, именно генная терапия выходит на первом месте в вопросе лечения близорукости, так как, обладая соответствующими данными, врачи научатся контролировать болезнь на геннотерапевтическом уровне, считает Шилова.

Профилактические меры близорукости детей предполагают ограничение времени работы с различными гаджетами, сокращение длительности школьных занятий и стандартизацию печатных материалов. Принимать меры необходимо, так как при близорукости у людей повышается риск тяжелых осложнений. Важно правильно подбирать очки, а также делать упражнения по смене фокусного расстояния — по этой причине полезными считаются игры в бадминтон, теннис, а также рыбалка, заключила Шилова.

До этого офтальмолог Анастасия Уткина заявила, что долгая работа у экрана не вызывает необратимых нарушений зрения. Однако она согласилась, что долгая работа за ноутбуком действительно может вызвать дискомфорт в глазах и обратимое нарушение зрения из-за зрительной усталости. Поэтому следует чаще устраивать отдых от экрана и использовать увлажняющие капли для глаз и увлажнители воздуха.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск близорукости у детей.

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