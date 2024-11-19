Десятилетняя школьница из Петербурга попала в больницу после драки с одноклассником

В Петербурге десятилетняя девочка попала в больницу с переломами после драки с одноклассником. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 15 ноября во время школьной перемены. Мальчик поставил девочке подножку, и после этого между ними началась потасовка.

В результате малолетняя вернулась домой в окровавленной одежде, и родители отвезли ее в больницу. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом носа и компрессионный перелом позвонка.

После случившегося между родителями обоих детей, участвовавших в потасовке, соцпедагогом и сотрудником ПДН состоялся разговор. Было решено, что мальчика не поставят на учет. При этом учительнице, которой девочка жаловалась на одноклассника, предъявят халатность.

Ранее уралец поставил точку в разборках детей в подъезде, впечатав одного из них в стену.