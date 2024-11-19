Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятилетняя школьница из Петербурга попала в больницу после драки с одноклассником

78.ru: в Петербурге девочка попала в больницу после драки с одноклассником

close
Pixabay

В Петербурге десятилетняя девочка попала в больницу с переломами после драки с одноклассником. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 15 ноября во время школьной перемены. Мальчик поставил девочке подножку, и после этого между ними началась потасовка.

В результате малолетняя вернулась домой в окровавленной одежде, и родители отвезли ее в больницу. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом носа и компрессионный перелом позвонка.

После случившегося между родителями обоих детей, участвовавших в потасовке, соцпедагогом и сотрудником ПДН состоялся разговор. Было решено, что мальчика не поставят на учет. При этом учительнице, которой девочка жаловалась на одноклассника, предъявят халатность.

Ранее уралец поставил точку в разборках детей в подъезде, впечатав одного из них в стену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами