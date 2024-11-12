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Уралец поставил точку в разборках детей в подъезде, впечатав одного из них в стену

Челябинец поднял за грудки и пнул мальчика, который обидел его сына

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Телеграм-канал «31tv.ru | Челябинск»

В Челябинске несколько детей устроили разборку в подъезде жилого дома, в которой принял участие, предположительно, отец одного из них. Видео драки опубликовало издание 31tv.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел в подъезде дома по улице Бейвеля. Сначала в кадр камеры попадают трое мальчиков — двое из них дерутся, пока третий пытается их разнять, а затем отходит в сторону. Через некоторое время в тамбуре появляются взрослые в домашней одежде — женщина и мужчина, предположительно, родители одного из детей. Мужчина силой поднимает оппонента сына за грудки и прислоняет его к стене, при этом что-то говорит ребенку. Когда в подъезд с улицы заходит человек, мужчина опускает ребенка, но потом, когда жилец проходит дальше, мужчина пинает мальчика ногой и уходит.

Соседи просят разобраться в ситуации правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге отец школьника избил его одноклассника и ударил учительницу.

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