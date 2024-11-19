Астраханец отдал мошенникам 1,5 млн рублей, пытаясь купить иномарку

В Астрахани местный житель отдал мошенникам 1,5 млн рублей, пытаясь выгодно приобрести иномарку. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, астраханец нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже иномарки, которое его сильно заинтересовало. Он начал общаться с «продавцом» и тот заявил, что желание купить автомобиль якобы изъявило сразу несколько человек, и он отдаст машину тому, кто первый внесет предоплату.

Россиянин, не желая упустить выгодное предложение, повелся на уловку афериста и перевел на указанный им счет более 1,5 млн рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь с мужчиной, и он понял, что его обманули.

Астраханец обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее туляк испугался выдуманных мошенников и отдал 2,4 млн рублей настоящим.