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Астраханец отдал мошенникам 1,5 млн рублей, пытаясь купить иномарку

В Астрахани мужчина пытался купить иномарку, но отдал мошенникам 1,5 млн рублей

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Shutterstock

В Астрахани местный житель отдал мошенникам 1,5 млн рублей, пытаясь выгодно приобрести иномарку. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, астраханец нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже иномарки, которое его сильно заинтересовало. Он начал общаться с «продавцом» и тот заявил, что желание купить автомобиль якобы изъявило сразу несколько человек, и он отдаст машину тому, кто первый внесет предоплату.

Россиянин, не желая упустить выгодное предложение, повелся на уловку афериста и перевел на указанный им счет более 1,5 млн рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь с мужчиной, и он понял, что его обманули.

Астраханец обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее туляк испугался выдуманных мошенников и отдал 2,4 млн рублей настоящим.

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