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Стоматолог рассказал, какие болезни можно определить по состоянию полости рта

Врач Дахкильгов: заболевания ЖКТ выдают себя образованием налета на языке

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Состояние полости рта, зубов, десен, слизистых оболочек, языка действительно может многое рассказать о здоровье человека в целом. Именно поэтому стоматологи могут настоятельно рекомендовать посещение других врачей – гастроэнтерологов, эндокринологов и других. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов – главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, кандидат медицинских наук.

«Сахарный диабет – это серьезнейшее и пока, увы, неизлечимое эндокринное заболевание, затрагивающее все системы и органы. Нарушается обмен глюкозы – это происходит из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой или неспособности организма эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Поскольку глюкоза – это основный источник топлива для всех процессов в организме, то развитие диабета отражается и на состоянии полости рта. Для него характерны сухость во рту, частые инфекции десен, медленное заживление мягких тканей в полости рта», — объяснил он.

Анемия – состояние, при котором в крови снижен уровень гемоглобина и (или) количество эритроцитов (красных кровяных телец). Это приводит к недостаточному снабжению тканей организма кислородом, из-за чего возникает бледность слизистых оболочек в ротовой полости и жжение языка.

Заболевания ЖКТ выдают себя образованием налета на языке, неприятным запахом изо рта. Из-за гастрита, колита, язвы может также ухудшаться состояние зубов – пациент, пока еще не знающий о диагнозе, может заедать мягкой углеводной пищей неприятные ощущения в желудке.

«Хотя мы сейчас живем в условиях, когда авитаминоз маловероятен, гиповитаминоз – нехватка витаминов – все еще присутствует в нашей жизни. Кровоточивость, отечность и воспаление десен, трещины в уголках рта, расшатывание зубов и частый кариес могут говорить о нехватке витаминов С, Д и К», — отметил эксперт.

Остеопороз – заболевание костной ткани, при которой нарушается ее плотность и возникает повышенная ломкость костей. Симптомами могут быть ухудшение состояния челюстных костей (видимое на КТ-снимке), патологическая подвижность зубов, рецессия десны.

Заболевания щитовидной железы могут вызывать увеличение языка и изменение вкусовых ощущений. К этим заболеваниям относят гипотиреоз, гипертиреоз, тиреоидит (в том числе аутоиммунный) и прочие заболевания щитовидной железы.

На онкологические заболевания могут указывать незаживающие язвы и уплотнения во рту. Важно помнить, что онкология может затрагивать и полость рта, потому, если стоматолог направляет вас к онкологу, то нужно обязательно посетить этого специалиста.

«Об аутоиммунных заболеваниях могут сигнализировать рецидивирующие язвы во рту. Аутоиммунные болезни — это состояния, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. Жертвой могут стать любые органы, от щитовидки до суставов. К числу наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний относят ревматоидный артрит, системную красную волчанку, (прославленную сериалом «Доктор Хаус»), рассеянный склероз, сахарный диабет 1 типа, псориаз и так далее», — заметил эксперт.

Сердечно-сосудистые заболевания нередко вызывают бледность или синюшность слизистой, в том числе и в полости рта. ВИЧ/СПИД также могут приводить к формированию белых пятен на языке или внутренней поверхности щек, резюмировал он.

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