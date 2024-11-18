В США обвинили россиянина в распространении программы-вымогателя

Министерство юстиции США обвинило 42-летнего гражданина России Евгения Птицына в координации продажи, распространения и эксплуатации программы-вымогателя Phobos. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российский гражданин, предположительно, координировал продажу, распространение и эксплуатацию программы-вымогателя Phobos в рамках международного хакерского и вымогательского заговора», — отмечается в заявлении.

Птицын впервые предстал перед окружным судом США по округу Мэриленд 4 ноября после экстрадиции из Южной Кореи. По данным ведомства, Птицын и его сообщники взломали не только крупные корпорации, но и школы, больницы, некоммерческие организации, вымогали более $16 млн в качестве выкупа.

Если россиянина признают виновным, ему грозит до 125 лет лишения свободы.

«Министерство юстиции стремится использовать весь спектр наших международных партнерств для борьбы с угрозами, создаваемыми программами-вымогателями, такими как Phobos», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

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