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В США обвинили россиянина в распространении программы-вымогателя

США обвинили россиянина Птицына в использовании программы-вымогателя Phobos

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Shutterstock

Министерство юстиции США обвинило 42-летнего гражданина России Евгения Птицына в координации продажи, распространения и эксплуатации программы-вымогателя Phobos. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российский гражданин, предположительно, координировал продажу, распространение и эксплуатацию программы-вымогателя Phobos в рамках международного хакерского и вымогательского заговора», — отмечается в заявлении.

Птицын впервые предстал перед окружным судом США по округу Мэриленд 4 ноября после экстрадиции из Южной Кореи. По данным ведомства, Птицын и его сообщники взломали не только крупные корпорации, но и школы, больницы, некоммерческие организации, вымогали более $16 млн в качестве выкупа.

Если россиянина признают виновным, ему грозит до 125 лет лишения свободы.

«Министерство юстиции стремится использовать весь спектр наших международных партнерств для борьбы с угрозами, создаваемыми программами-вымогателями, такими как Phobos», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

В канун предновогодних распродаж в России как никогда стала актуальна проблема мошеннической схемы «Мамонт». За годы существования «Мамонт» эволюционировал и предстал перед россиянами в новой форме. Если раньше мошенники заманивали людей на фейковые сайты и там обчищали их банковские карты, то теперь злоумышленники пошли еще дальше: они массово заманивают жертв в мобильные приложения с вирусами, которые не только автоматически потрошат банковские счета жертв, но и загоняют их в кредиты. Как появился «Мамонт» и как можно защититься от этой схемы — в материале «Газеты.Ru».

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