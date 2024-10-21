Россиян предупредили об опасности общественных сетей Wi-Fi

Общественные сети Wi-Fi в аэропортах и заведениях общепита очень удобны, однако не всегда безопасны. Об этом в беседе с РИАМО предупредила руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail» Ксения Кокорева. По ее словам, мошенники могут использовать Free Wi-Fi для получения личных данных граждан.

Одним из самых популярных методов мошенничества является сниффинг (Sniffing) или перехват трафика, отметила эксперт. Злоумышленники могут использовать специальное программное обеспечение для отслеживания передаваемой информации (логины, пароли, номера кредитных карт и др.).

«Еще один распространенный способ атаки — подмена точки доступа. Например, злоумышленник может создать точку доступа с похожим названием на официальную (например, «Аэропорт» и «Аэропорт1»), чтобы привлечь пользователей и перехватить их данные», — продолжила Кокорева.

Перед тем, как подключиться к Wi-Fi, она посоветовала удостовериться, что это действительно официальная точка доступа.

До этого Кокорева предупреждала, что мошенники часто направляют пользователям поддельные электронные письма, которые выглядят так, будто они отправлены из легитимных источников.

Специалист напомнила, что фишинг является одним из самых распространенных методов киберпреступности. Его цель — получение конфиденциальной информации пользователей, к примеру, паролей, номеров кредитных карт или паспортных данных.

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