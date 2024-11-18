Российский лицей и родители школьников, избивших одноклассника, поплатились в суде

В Магнитогорске лицей и родители школьников, которые избили одноклассника, поплатились за это в суде. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, двое учащихся шестого класса во время урока физкультуры в лицее избили своего одноклассника в раздевалке. В результате мальчик получил сотрясение мозга и проходил лечение более двух недель.

Суд установил, что персонал образовательного учреждения ненадлежащим образом следил за порядком во время урока, что и привело к конфликту и получению мальчиком травмы. Лицей обязали выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а родителей нападавших — по 5 тысяч рублей.

До этого стало известно, что в Амурской области родители школьников, которые избивали и унижали девочку, заплатят компенсацию.

Ранее в Курской области владельца собаки, покусавшей девочку, обязали выплатить компенсацию.