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Хозяин кане-корсо, укусившей семилетнюю девочку, поплатился в суде в Курской области

В Курской области владелец собаки, покусавшей девочку, заплатит ей компенсацию

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B.Rainer/Global Look Press

В Курской области суд обязал владельца кане-корсо, покусавшего семилетнего ребенка, выплатить компенсацию. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу региона сообщает «Курская правда».

Крупный пес кане-корсо сбил семилетнюю девочку с ног и укусил ее за руку, когда та шла к подруге. По факту произошедшего был подан судебный иск.

В Кировском районном суде установили факт нападения собаки на ребенка, хотя владелец пса отрицал исковые требования, ссылаясь на то, что порода кане-корсо дружелюбна и не бросается на людей. С владельца животного в пользу пострадавшей девочки взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Ранее алабай набросился на шестилетнего мальчика и его бабушку в Нижегородской области.

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