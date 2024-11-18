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Обломки ливанской ракеты упали на дорогу к востоку от Тель-Авива

В пригороде Тель-Авива обломки ливанской ракеты упали на дорогу, ранены люди

К востоку от Тель-Авива на границе городов Рамат-Ган и Бней-Брак на дорогу упали обломки прилетевшей из Ливана ракеты, которую перехватили средства противовоздушной обороны Израиля. Об этом сообщает 12-й канал.

По его данным, обломки попали по пустому автобусу.

Telegram-канал «Дежурный по Израилю» пишет, что в результате инцидента пострадали пять человек: один человек получил тяжелые ранения, один – средней тяжести, и еще трое – легкие ранения. По данным канала, система ПВО «Праща Давида» перехватила одну ливанскую ракету, однако двигатель перехватчика упал на автобус.

12 ноября новый глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Ливане не будет введен режим прекращения огня, пока израильские войска не достигнут всех целей конфликта. По словам министра, его страна не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ей права на усиление и предотвращение террористической деятельности.

Ранее хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля.

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