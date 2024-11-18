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Двухлетний мальчик запер свою бабушку на балконе третьего этажа в Челябинске

В Челябинске двухлетний мальчик запер свою бабушку на балконе

В Челябинске спасли пенсионерку, которую запер на балконе двухлетний внук. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, маленький мальчик каким-то образом случайно закрыл балконную дверь, а его бабушка при этом осталась снаружи — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Самостоятельно пенсионерка вернуться в квартиру не смогла.

На помощь прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели поднялись по трехколенной лестнице и открыли запертую дверь. Сообщается, что ребенок и его бабушка находятся в безопасности.

До этого запертая мужем в квартире москвичка выпала с балкона, спускаясь по простыне. Женщина вопреки желанию супруга намеревалась сбежать к соседке ради продолжения вечеринки по случаю окончания лета.

Ранее онкобольной запер на балконе жену, которая заставляла его принимать лекарства.

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