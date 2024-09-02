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Запертая мужем в квартире москвичка выпала с балкона, спускаясь по простыне

Запертая в квартире москвичка упала с третьего этажа, пытаясь сбежать из дома

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Freepik

Москвичка попыталась сбежать из дома и выпала с балкона после того, как муж запер ее в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, 51-летняя Ирина отмечала окончание лета в компании мужа и друзей. Вечером супруги вернулись домой, но женщина не хотела заканчивать вечеринку. Тем не менее муж запретил ей дальше пить и запер в квартире, спрятав ключи.

Тогда Ирина решила сбежать к соседке ради продолжения банкета. Она отважилась спуститься по простыне с балкона, но упала с высоты третьего этажа на газон. Пострадавшая получила различные травмы, ее госпитализировали.

Ранее онкобольной запер на балконе жену, которая заставляла его принимать лекарства.

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