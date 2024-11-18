Губернатор Петербурга назвал заботу о пожилых людях приоритетом развития города

Городской проект «Серебряный возраст» для петербуржцев старшего поколения полностью отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, посетивший вместе с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой комплексный центр социального обслуживания населения Московского района. Слова главы региона приводятся на официальном сайте администрации Санкт‑Петербурга.

«Забота о людях старшего поколения — один из приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что проект направлен на улучшение здоровья и качества жизни пожилых людей и подчеркнул, что бесплатно воспользоваться возможностями «серебряных центров» может каждый житель Петербурга старшего возраста.

Также губернатор Северной столицы напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал петербургскую инициативу.

Он уточнил, что средства на реализацию проекта «Серебряный возраст» уже заложены в бюджет города.

«То, что мы сегодня видим в комплексном центре социального обслуживания населения Московского района, — это действительно лучшие практики, которые позволяют нашим гражданам несмотря на возраст найти себе занятия, найти себя в обществе, приобрести новых друзей, новую профессию. И самое главное — быть востребованными», — заявила Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что такие практики будут продолжаться в рамках нового национального проекта «Семья», на который в ближайшие 6 лет планируется направить почти 18 трлн рублей.

«Мне очень приятно, что Санкт‑Петербург здесь выступает одним из лидеров и готов делиться своими лучшими практиками с другими регионами страны», — подчеркнула заместитель председателя правительства РФ.

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга уточнили, что проект «Серебряный возраст» будет реализован по трем направлениям: повышение доступности медицинской помощи для граждан «серебряного» возраста, расширение возможностей для их участия в досуговой деятельности и создание новых возможностей для их участия в культурной жизни города.

Сегодня в Петербурге для жителей старшего поколения действуют 418 площадок на базе 145 государственных учреждений различных отраслей. В городе работает 18 комплексных центров социального обслуживания населения.