Женщина едва не лишилась ноги из-за татуировки

Женщина из Англии едва не лишилась ноги после того, как сделала татуировку, пишет Daily Mail.

Кирсти Гриффитс призывает всех, кто планирует сделать татуировку, тщательно проверять документы мастера, после того как едва не лишилась ноги, обратившись к татуировщику на отдыхе в Турции. Через 48 часов после сеанса на правой лодыжке у британки развилась опасная инфекция.

Врачи в больнице сообщили ей о возможной необходимости ампутации ноги. По словам Кирсти, эта новость стала для нее полным шоком.

«Ко мне приходили два разных хирурга, и один из них сказал, что если ситуация не изменится, мне, возможно, придется ампутировать ногу», — вспоминает она.

Инфекция начала отступать после четырех дней в больнице, когда назначенные антибиотики начали действовать. Сейчас Гриффитс испытывает постоянную боль и хромает, принимая обезболивающие.

«Я бы посоветовала тем, кто думает сделать татуировку за границей, провести собственное исследование и внимательно подходить к выбору специалиста», — предупреждает британка.

Тем временем представители тату-салона отрицают вину, утверждая, что все инструменты были стерилизованы, а клиентка, по их словам, надела носки сразу после сеанса, что могло стать причиной инфекции.

Ранее сообщалось, что ресторатор предлагает пожизненное бесплатное питание сделавшим татуировку с логотипом кафе.