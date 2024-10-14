Ресторатор предлагает пожизненное бесплатное питание сделавшим татуировку с логотипом кафе

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В Англии владелец ресторана предлагает пожизненное бесплатное питание тем, кто сделает татуировку с логотипом его заведения, пишет Daily Star.

Владелец популярного ресторана в Болтоне, Себастьян Коман, запустил акцию, предлагая своим клиентам пожизненную бесплатную еду в обмен на татуировку логотипа заведения.

«Если людям так нравится моя еда, давайте посмотрим, как далеко они готовы зайти», — рассказал он.

Себастьян добавил, что выберет только пять человек с самыми лучшими татуировками. По его словам, победители смогут наслаждаться любимыми блюдами заведения каждый день, когда кафе будет открыто.

Кроме того, Коман пообещал, что даже в случае повышения цен в меню, обладатели татуировок не потеряют свои привилегии. Себастьян также планирует расширение бизнеса и открытие новых ресторанов, в которых победители также смогут питаться бесплатно.

Ресторатор рассказал, что акция уже привлекла внимание многих людей, которые выразили желание принять в ней участие.

Ранее американец на машине проломил стену ресторана и врезался в толпу людей.