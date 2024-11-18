Конфликт между девочкой и эмоциональным тренером из Калуги улажен

Конфликт между тренером из Калуги и ее воспитанницей, в процессе которого девочке был нанесен удар ногой, улажен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт улажен, родители разобрались в ситуации, и претензий никаких нет», — рассказала агентству заместитель директора по спортивной подготовке спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Марина Архипова.

Она пояснила, что тренер признает лишь факт повышения голоса «в порыве достижения лучшего результата» и сожалеет о случившемся.

Касательно видео Архипова отметила, что оно «было выложено в сеть без согласия всех участников» и заявила, что сейчас невозможно утверждать, смонтирована запись или нет.

18 ноября стало известно, что тренер спортивной школы «Труд» из Калуги на соревнованиях по бадминтону, которые проходили в Орле, обругала воспитанницу и ударила ее ногой. На записи видно, как женщина кричит на девочку, затем пинает ее и толкает. В министерстве спорта Калужской области пояснили, что по возвращении с соревнований педагога привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что на планерке у калужского градоначальника чиновник перешел на мат.