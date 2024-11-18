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ВИЧ-инфицированного тюменца, пытавшегося изнасиловать врача, отправили в колонию

72.ru: суд вынес приговор тюменцу с ВИЧ, который пытался изнасиловать врача

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд вынес приговор 45-летнему ВИЧ-инфицированному жителю Тюмени, который пытался изнасиловать врача. Об этом сообщает 72.ru.

По информации издания, россиянина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о покушении на изнасилование и нарушении неприкосновенности жилища. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима с компенсацией морального вреда в пользу потерпевшей в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел 8 октября прошлого года, сообщает 72.ru. Врач Центра СПИД пришла в квартиру мужчины по заявке о розыске пациента в связи с тем, что тот пропустил лечение. Тюменец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил ее и попытался изнасиловать, затащив к себе в квартиру. Однако в ситуацию вмешался вышедший из лифта мужчина. Когда место прибыла полиция, нападавший ворвался в квартиру соседки и прятался там около 20 минут.

Ранее москвич из мести изнасиловал бывшую и отправил видео ее парню.

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