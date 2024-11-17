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Москвич из мести изнасиловал бывшую и отправил видео ее парню

Mash: в Москве мужчина из мести изнасиловал бывшую девушку

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Москвы задержан за изнасилование бывшей возлюбленной, мужчина решил отомстить ей за то, что она рассказала об их связи его жене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20-летняя фармацевт несколько месяцев встречалась с 37-летним бизнесменом. Мужчина был женат, он пообещал возлюбленной, что подаст на развод. Девушка ждала решения кавалера несколько месяцев, а затем рассказала его жене об измене.

10 ноября россиянин, приехал к пострадавшей домой, остриг ей волосы и надругался. Процесс он снял на видео и отправил ролик ее новому приятелю, который обратился в полицию.

Насильника задержали, в отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в ресторане Петербурга иностранец изнасиловал девушку в кабинке туалета. Мужчину удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге курьер изнасиловал в машине 17-летнюю студентку.

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