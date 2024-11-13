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Тюменские хирурги спасли 95-летнюю пенсионерку с огромной опухолью

В Тюмени хирурги удалили огромную опухоль 95-летней пациентке

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Телеграм-канал «Здравоохранение Тюменской области»

Медики областной больницы №9 в Тюмени спасли пожилую женщину, которая 20 лет жила с огромной опухолью яичников. Об этом сообщает минздрав региона.

95-летняя пациентка была доставлена в больницу с жалобами на боли в животе. В ходе обследования врачи обнаружили у пенсионерки гигантскую опухоль яичников. Доброкачественное новообразование размером 25 на 30 см на протяжении 20 лет сдавливало внутренние органы женщины, мешая их нормальной работе.

«Выхода не было — требовалось оперативное вмешательство. Мы старались максимально сохранить здоровые ткани и оставить хотя бы небольшой участок органа», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мухамбетали Мийдинов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пенсионерка выписана на амбулаторное лечение под наблюдение онколога.

До этого сообщалось, что в ХМАО медики окружного кардиологического центра спасли пациентку с опухолью в сердце, девушка не обращалась к врачам более двух лет. В ходе обследования врачи окружного кардиоцентра обнаружили у пациентки миксому — доброкачественное образование в полости сердца, по форме опухоль напоминала цветок. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

Ранее россиянка два года растилаhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/11/12/24366301.shtml гигантскую опухоль в животе и не обращалась за помощью.

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