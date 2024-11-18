Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная китаянка узнала, что ждет сразу 9 детей

WOB: китаянка рассказала, что беременна сразу 9 детьми

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Беременная китаянка узнала, что ждет сразу девять детей, пишет World of Buzz.

25-летняя женщина по имени Хоу рассказала, что долго не могла забеременеть и обратилась за помощью к врачу. Женщина прошла обследование в больнице, где у неё были выявлены множественные кисты и полипы эндометрия, ставшие причиной бесплодия.

Медики назначили ей лечение, а уже к концу октября Хоу узнала о своей беременности. Причем первое обследование показало, что она ждет тройню.

«Я была так счастлива, когда узнала, что беременна. Моя мечта сбылась», — поделилась она эмоциями.

Однако в середине ноября, когда китаянка пришла на повторное УЗИ, обследование показало, что у нее будет девять детей.

Муж Хоу выразил свои переживания по поводу того, как его жена справится с такой беременностью.

«Я сейчас очень нервничаю. Ранее я переживал, что она не сможет забеременеть, а сейчас мы ждем девять детей», — отметил мужчина.

Китаянка добавила, что прошла еще ряд обследований и теперь ждет рекомендации врача.

Ранее соцсети удивила 64-летняя беременная женщина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами