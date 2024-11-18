Беременная китаянка узнала, что ждет сразу 9 детей

Беременная китаянка узнала, что ждет сразу девять детей, пишет World of Buzz.

25-летняя женщина по имени Хоу рассказала, что долго не могла забеременеть и обратилась за помощью к врачу. Женщина прошла обследование в больнице, где у неё были выявлены множественные кисты и полипы эндометрия, ставшие причиной бесплодия.

Медики назначили ей лечение, а уже к концу октября Хоу узнала о своей беременности. Причем первое обследование показало, что она ждет тройню.

«Я была так счастлива, когда узнала, что беременна. Моя мечта сбылась», — поделилась она эмоциями.

Однако в середине ноября, когда китаянка пришла на повторное УЗИ, обследование показало, что у нее будет девять детей.

Муж Хоу выразил свои переживания по поводу того, как его жена справится с такой беременностью.

«Я сейчас очень нервничаю. Ранее я переживал, что она не сможет забеременеть, а сейчас мы ждем девять детей», — отметил мужчина.

Китаянка добавила, что прошла еще ряд обследований и теперь ждет рекомендации врача.

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