Роспотребнадзор пока не выявил источник заражения детей в московской школе

После нескольких случаев острой кишечной инфекции в московской школе №1512 специалисты Роспотребнадзора провели необходимое эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации указано, что проверка проводилась по поручению центрального аппарата Роспотребнадзора. К моменту закрытия корпуса школы в поликлинику обратились 30 учеников из 12 классов. Всем им была оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась.

«У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса 2 типа», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник заражения к настоящему времени не выявлен. Специалистами ведомства были взяты пробы питания, воды из всех кулеров, произведены смывы поверхностей. У работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми, взяты необходимые анализы.

18 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор временно приостановил работу одного из корпусов школы №1512, где отравились дети. В учебном заведении объявлен карантин, детей перевели на дистанционное обучение.

Ранее следователи начали проверку по факту отравления детей в московской школе.