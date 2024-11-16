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Москвичей предупредили об аномальном тепле зимой

Метеоролог Позднякова: в Москве от зимы на долгое время «не останется и следа»

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В столичном регионе, по прогнозам экспертов, положительная погодная аномалия продержится до марта 2025 года. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает RT.

«Модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве на начало зимы единодушны: в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1—3 градуса», — отметила Позднякова.

По словам специалиста, большинство модельных расчетов «сохраняют положительные аномалии». Она подчеркнула, что в целом зимний сезон практически наверняка окажется теплым с наибольшим количеством осадков в январе.

«Положительная аномалия температуры воздуха продержится как минимум до марта 2025 года», — добавила эксперт.

Кроме того, зимой в Москве прогнозируется избыток осадков. Предполагается, что в декабре количество осадков превысит норму почти на 20%, что создаст условия для влажной зимы.

15 ноября в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и температура до +3°C.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Новый год в Москве и Подмосковье.

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