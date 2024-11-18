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Россиянам объяснили, почему не стоит садиться на жесткую диету перед Новым годом

Врач Волкова: перед Новым годом не стоит прибегать к жестким диетам

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Depositphotos

За месяц до Нового года не стоит садиться на жесткую диету, поскольку рацион с аномально низким содержанием калорий вреден для здоровья. Кроме того, быстрое похудение часто приводит к набору еще большего количества килограммов. Об этом предупредила врач-эндокринолог Раменской больницы Вероника Волкова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Раменского городского округа.

«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с еще большей силой», — пояснила специалист.

Она добавила, что сперва стоит понять, нужно ли вообще худеть. Для этого необходимо измерить индекс массы тела. Если он превышает показатель 25, у человека действительно имеется лишний вес.

Заведующий отделением пластической хирургии клиники «Новые Технологии», пластический хирург Алексей Игнатенко до этого объяснил, как худеть, чтобы не обвисала кожа.

По его словам, постепенное и умеренное снижение веса поможет коже более эффективно приспособиться и избежать обвисания. Слишком быстрое похудение может привести к потере упругости кожных покровов, отметил врач.

Ранее эксперт раскрыла, сколько времени нужно уделять спорту, чтобы избежать диабета.

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