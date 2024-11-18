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В Казани девушке пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы спастись от возлюбленного с ножом

В Казани девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от вооруженного партнера-дебошира

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Depositphotos

В Казани девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от вооруженного партнера. Об этом сообщил Mash Iptash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в 14-метровой студии в одном из домов на улице Адоратского. Около года назад владелец жилплощади, 36-летний Ренат Юсупов, по словам соседей, стал регулярно пить и приглашать к себе собутыльников. В квартиру приводили даже детей, что не останавливало взрослых от опасного поведения.

Жители дома прямо называют студию Юсупова притоном. Сообщается, что недавно он стал терроризировать соседку, а на днях пырнул ножом свою возлюбленную.

Раненой девушке повезло, что жилище ее бойфренда находится на первом этаже, и пришлось спасаться бегством. Полиция, как утверждают жильцы дома, лишь однажды задержала Рената, но ситуация не улучшилась. Теперь мужчина иногда поджидает соседей у подъезда и угрожает им.

Ранее россиянка выпрыгнула из окна после странного предложения во время свидания.

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