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Россиянка выпрыгнула из окна после странного предложения во время свидания

В Подмосковье девушка выпрыгнула из окна своей квартиры во время свидания

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Shutterstock

В подмосковных Мытищах девушка пригласила нового знакомого к себе и выпрыгнула из окна после его необычного предложения. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 31-летняя девушка наткнулась на анкету симпатичного молодого человека по имени Александр на сайте знакомств и пригласила мужчину в свою квартиру. Тот принял приглашение, но во время свидания внезапно повел себя странно.

Александр включил газ на кухне и заставил хозяйку понюхать его. Девушка испугалась и выпрыгнула в окно, чтобы не оставаться наедине с подозрительным гостем. Мужчина тоже прыгнул со второго этажа и ушел в неизвестном направлении, оставив пострадавшую в недоумении.

Девушка обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча. Получил ли какие-либо травмы Александр, не сообщается.

Ранее в Ижевске 15-летняя школьница спрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от домогательств взрослого мужчины.

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