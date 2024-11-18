Роспотребнадзор прокомментировал отравление детей в школе Москвы

Ученикам московской школы, где зафиксированы случаи норовируса, не потребовалась госпитализация. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь им оказана амбулаторно, без госпитализации.

У заболевших детей по результатам анализов обнаружен РНК норовируса 2-го типа.

Роспотребнадзор также приостановил образовательную деятельность в здании школы.

По данным Telegram-канала Mash, около 50 детей отравились водой из кулера в московской школе №1512. Отмечается, что в каждом классе выявили как минимум по одному зараженному норовирусом. Руководство закрыло учебное учреждение на карантин.

Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (один из разновидностей энтеровирусов). Вирус передается фекально-оральным путем — через пищу, например, немытые овощи и фрукты, через употребление зараженных жидкостей, а также в быту при использовании обсемененной посуды и предметов обихода. Первые симптомы — диарея и сильная рвота. Также могут возникнуть лихорадка или головные боли.

Ранее стало известно, какие блюда стали причиной массового отравления детей в Чувашии.