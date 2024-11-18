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Россиянин насиловал падчерицу знакомого и снимал это на камеру

В Саратовской области мужчина насиловал падчерицу знакомого и снимал на камеру

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Саратовской области суд рассматривает дело 32-летнего местного жителя, который совершил преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает местное издание «СарИнформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, жертвой насильника стала девочка 2013 года рождения. Следствие считает, что над ребенком несколько раз надругался друг ее отчима. Обвиняемый совершал преступления в разных квартирах Саратова, Энгельса, а также в заброшенном доме одного из сел области. Свои действия насильник фиксировал на камеру.

Об этом стало известно благодаря потерпевшей — в 2023 году 10-летняя девочка рассказала о них родственникам. Те обратились в полицию.

За вменяемые преступления саратовцу грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку на глазах у ее младшего брата.

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