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Катавшиеся на скутере подростки избили битами пенсионера, который сделал им замечание

Во Франции подростки избили пенсионера за упрек за езду на скутере по тротуару

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции передвигавшиеся на скутерах по тротуару подростки избили 77-летнего мужчину, который попросил их сбросить скорость, сообщает Ouest-France.

Инцидент произошел 30 мая в городе Анже, когда пожилой мужчина попросил молодых людей на скутерах притормозить, поскольку они двигались по пешеходной зоне без шлемов. Последние неадекватно отреагировали на замечание, развернулись и, по словам свидетеля, набросились на пенсионера с бейсбольными битами.

«Этот господин сделал простое замечание. Он был прав. Мы все поступили бы так же», — заявил один из очевидцев.

Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на скорой помощи. Подростков задержали и поместили под судебный надзор. Расследование продолжается, в связи с произошедшим мэрия объявила, что усилит присутствие полицейских на улицах города.

Ранее в Кемерове подросток напал на прохожего с внуком из-за замечания.

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