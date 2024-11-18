На «Госуслугах» заработал сервис по восстановлению утерянных документов

На портале «Госуслуги» начал работу сервис «Жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов у граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщает ТАСС.

С помощью нового сервиса россияне смогут восстановить в случае утери или порчи общегражданский паспорт, загранпаспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), водительское удостоверение, пенсионные документы, документы об образовании.

Ожидается, что срок восстановления документов сократится в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Количество необходимых для этого документов предполагается снизить в среднем с 17 до 13. Без очных визитов не обойтись, однако их тоже станет меньше: вместо 15 в среднем станет шесть.

В октябре сообщалось, что на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей. С помощью него можно получить статус многодетной семьи и соответствующее электронное удостоверение, которое позволит стать обладателем карты лояльности в некоторых торговых сетях.

Ранее стали известны услуги, доступные по биометрии в МФЦ.