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Россияне стали чаще выбирать отдых за границей

«Островок»: россияне этой осенью чаще выбирали отдых за рубежом

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Shutterstock

Российские туристы стали чаще выбирать отдых за границей этой осенью, спрос вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«Вместе с динамичным ростом спроса на зарубежный отдых этой осенью мы также видим рост доли этих направлений в общей структуре: если в прошлом году на них приходилось 13% всех бронирований, то в текущем — 17%», — рассказала управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Она добавила, что спрос на путешествия за границу постепенно восстанавливается, данные свидетельствуют о том, что туристы выбирают направления с прямым авиасообщением и безвизовые страны.

По данным специалистов сервиса, наиболее возросла популярность стран Азии и ближнего зарубежья. Так, втрое увеличилось число бронирований гостиниц и апартаментов со стороны российских туристов в Абхазии. Кроме того, замечен двукратный рост популярности среди таких направлений, как Индонезия, Грузия, а также Вьетнам и Япония. В свою очередь прирост туристов в Казахстан составил 97 процентов.

Незадолго до этого источник в туристической индустрии Антальи сообщил РИА Новости, что курортные отели в Турции не готовы отменять систему «все включено» (all inclusive), поскольку это может стать причиной снижения спроса со стороны туристов из России.

Ранее был назван топ-10 популярных направлений для отдыха в ноябре.

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