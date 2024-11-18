В Москве задержали курьеров мошенников, забравших у женщины 12 млн рублей

В Москве задержали 18-летнюю жительницу Саратова и 19-летнего молодого человека из Самары, которых подозревают в работе на телефонных аферистов. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и чиновников выманили у 56-летней москвички 12 млн рублей после того, как внушили ей, что ее сбережения под угрозой. Женщина передала 5 млн рублей курьерше на Крымской набережной, 3 млн — перечислила на счета злоумышленников. Еще 4 млн рублей она взяла в кредит и у знакомых, их она передала обоим курьерам в районе делового центра «Москва-Сити».

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По данному факту завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Курьеров задержали. Молодого человека заключили под стражу, а девушку отправили под домашний арест. Расследование продолжается. Телефонных аферистов поймать пока не удалось», — добавили в сообщении.

16 ноября сообщалось, что жительница Красноярска осталась без накоплений и жилья за девять месяцев общения с телефонными мошенниками. Общий ущерб составил 8,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что россиянка попыталась заработать в интернете и отдала мошенникам 8 млн рублей.