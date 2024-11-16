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В Красноярске пенсионерка девять месяцев общалась с мошенниками и лишилась квартиры

В Красноярске пенсионерка лишилась 8 млн рублей и квартиры из-за мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Красноярска осталась без накоплений и жилья за девять месяцев общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Впервые аферисты вышли на связь с 75-летней пенсионеркой в феврале 2024 года, они запугали женщину тем, что неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредит. «Спасая» сбережения, женщина перевела на указанные преступниками счета 4,6 млн рублей.

В июле псевдо-правоохранители снова дали о себе знать. В этот раз они сообщили, что из-за злоумышленников пенсионерка рискует остаться без жилья. После этого они указали ей обратиться в риелторское агентство, чтобы продать свою квартиру. В ноябре нашелся покупатель. Вырученные со продажи 3,6 млн рублей жертва передала курьеру, который перечислил сумму на счета мошенников.

Общий ущерб составил 8,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка попыталась заработать в интернете и отдала мошенникам 8 млн рублей.

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