В Кузбассе директор магазина избила и оттаскала по всему магазину покупательницу

В Кемерово директор магазина избила и оттаскала одну из покупательниц за одежду. Ее действия зафиксировали камеры в торговой точке. Позже женщина показала записи, вероятно, кому-то из коллег, это записали на телефон. Видео с комментариями директора разместил паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

На нем женщина кидает покупательницу лицом о полку с сигаретами, хватает за шею, бьет по лицу рукой. Та падает, и агрессор начинает возить ее по полу магазина и пинать.

«Нормально, че. Я еще и пинка ей под сраку дам», — комментирует свои действия работница магазина.

При этом речь женщины переполнена нецензурной бранью, в том числе в адрес покупательницы.

Что послужило поводом к таким разборкам, в публикации не уточняется. Подписчики сообщества предположили, что таким образом кемеровчанка могла наказывать воровку, в которой до этого пытались поговорить по-хорошему. Тем не менее большинство комментаторов осудили подобные действия со стороны директора торговой точки.

«Надо в полицию обращаться, а не самосуд устраивать», «Женщина-то явно пожилая. Что бы она не сделала, вызови полицию, разбирайся по закону», «Для этого вызывают наряд, не?» — высказались подписчики паблика.

Нашлись и те, кто поддержал агрессора и попытался оправдать ее тем, что «сдали нервы».

Ранее в Кирове две женщины вломились в магазин, избили продавца и обчистили кассу.