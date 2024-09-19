Две женщины вломились в магазин, избили продавца и обчистили кассу в Кирове

В Кирове грабительницы избили продавца магазина ради нескольких тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ Росгвардии региона.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице П. Корчагина. Две посетительницы круглосуточной торговой точки напали на продавца и избили ее. После этого злоумышленницы забрали из кассы три тысячи рублей и скрылись.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны организовали поиски налетчиц. Предполагаемых преступниц удалось отыскать в одном из дворов на улице Зеленина. Пострадавшая сотрудница магазина их опознала и женщин передали полицейским.

До этого в Рязани наркоман напал на продавца, который помешал ему ограбить супермаркет. После неудачной кражи он вернулся и все же забрал то, что хотел, угрожая сотруднику ножом.

Ранее в Карелии юноша с топором ворвался в магазин.