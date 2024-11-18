«Родной, беги на волю»: в Москве спасли бобра, застрявшего в ливневке

В Новой Москве бобру, который застрял в ливневке, пришли на помощь сотрудники МЧС. Видео спасения животного опубликовали в паблике Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города во «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе департамента, о бобре, попавшем в беду, на телефон экстренных служб сообщил житель села Вороново. Прибывшие на вызов спасатели спустились в ливневку, накинули на животное одеяло, чтобы оно не укусило, и помогли ему протиснуться сквозь прутья.

На кадрах видно, как бобер благополучно выбирается из клетки и сразу ныряет в расположенный рядом пруд.

«Давай, родной, беги на волю», — кричит вслед водному обитателю сотрудник МЧС.

За кадром слышны и другие голоса, которые также желают бобру благополучного возвращения в естественную среду обитания.

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