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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела «Крокуса»

ТАСС: суд решит вопрос о продлении ареста фигурантам дела «Крокуса» 20 ноября

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Следственный комитет РФ/РИА Новости

Басманный суд Москвы 20 ноября рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, заседание суда назначено на 11:00 мск.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

18 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователям удалось получить всю необходимую информацию из телефонов участников уголовного дела о теракте в концертном зале. По его словам, сотрудникам ведомства пришлось изучить несколько сотен различных носителей.

Ранее против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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