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Телефоны террористов помогли следователям раскрыть дело о теракте в «Крокусе»

Бастрыкин: СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в «Крокусе»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Следователям удалось получить всю необходимую информацию из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, следователям и криминалистам пришлось изучить несколько сотен различных носителей. После совершения теракта злоумышленники пытались уничтожить мобильники, но результаты экспертного анализа устройств позволили получить важные для следствия сведения об обстоятельствах подготовки к нападению, рассказал Бастрыкин.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — троих подозревают в финансировании теракта.

Ранее потерпевшие и свидетели дали показания по делу о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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