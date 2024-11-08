Россиянам будут напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги»

Сервис напоминания об окончании действия ОСАГО может появиться на портале «Госуслуги» в 2025 году. Об этом сообщила газета «Известия».

На «Госуслугах» можно увидеть свой действующий ОСАГО. На портале также работает система напоминания об окончании срока действия водительского удостоверения.

В пресс-службе Минцифры рассказали изданию, что ведомство обсуждает возможность расширения функционала на полис ОСАГО с заинтересованными министерствами и организациями.

Страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании срока полиса обязательного страхования, особенно если у человека было несколько аварий. В подобных случаях компания может не считать нужным продлевать договор, отметил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

Информирование агентов и страховщиков также не будет работать, если клиент указал неверный номер телефона или адрес электронной почты. Возможны также и сбои в их IT-системах, уточнил совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

Ранее сообщалось, что в России хотят страховать дроны по принципу ОСАГО.