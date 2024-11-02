Блогеры из X и Instagram не смогли зарегистрироваться на «Госуслугах»

Блогеры с аудиторией более 10 тысяч человек в социальных сетях X и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Об этом сообщил депутат Государственной думы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Сейчас зарегистрировать на «Госуслугах» можно аккаунт только из списка соцсетей, присутствующих в специальном реестре Роскомнадзора: «Дзен», YouTube, Telegram, Pinterest, RuTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, и другие.

Это не означает того, что во всех остальных соцсетях нельзя будет разместить рекламу, уточнил парламентарий. Запрет размещения рекламы на заблокированных в России ресурсах будет регулироваться отдельным законом. Кроме того, блогерам с аудиторией более 10 тысяч на таких платформах проходить идентификацию не нужно.

Ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока ресурс официально не признают соцсетью или он не попадет под блокировку на территории России, добавил Горелкин.

Ранее юрист сообщил, что блогерам не нужно спешить вносить данные в реестр Роскомнадзора.