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В Приморье мальчик выдумал подростка-пиромана, чтобы его не наказывали за шалость с огнем

В Приморье разоблачили историю о подростке, который толкнул ребенка в огонь

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Приморье мальчик сам поджег себя, играя с зажигалкой, и выдумал историю о пиромане, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 17 ноября в селе Вольно-Надеждинское. В медицинское учреждение обратилась семья с 10-летним мальчиком, у ребенка был диагностирован ожог голени. Пострадавший рассказал, что проходил вместе с другом около стадиона и заметил, как старшие дети жгут траву. Он якобы сделал им замечание, и в ответ на это один из подростков плеснул в него жидкость для розжига и толкнул в костер. Родители пострадавшего обратились с заявлением в правоохранительные органы, полицейские начали проверку.

Вскоре выяснилось, что пострадавший все выдумал, чтобы дома не заругали. В действительности он играл вместе с друзьями возле гаражей и испачкался горючей жидкостью, потом дети нашли зажигалку и стали играть с ней. В этот момент на штаны ребенка попала искра, появилось пламя, и школьник получил ожог. Вернувшись домой, он решил обвинить во всем воображаемого хулигана, друг мальчика, ставший свидетелем инцидента, подтвердил его слова.

Теперь родителей выдумщиков привлекут к ответственности по административной статье, а со школьниками уже провела профилактическую беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее депутат из Дагестана назвал пропавшую дочь шахидкой, чтобы ее быстрее нашли.

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