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В Приморье подросток облил розжигом ребенка и толкнул его в огонь

В Приморском селе подросток облил 10-летнего мальчика розжигом и толкнул в костер

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В Надеждинском районе Приморского края прокуратура устанавливает обстоятельства получения ребенком ожогов, мальчика в костер толкнул подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 ноября. В медицинское учреждение обратилась семья с 10-летним мальчиком, у ребенка были диагностирован ожог голени. По словам школьника, он проходил около стадиона и заметил, как старшие дети жгут траву. Мальчик сделал им замечание, в ответ один из подростков плеснул в него жидкость для розжига и толкнул в костер.

Родители пострадавшего обратились с заявлением в правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что московский подросток попал в отделение реанимации из-за взрыва мультиварки в квартире, юноша готовил ужин. Он сложил в бытовой прибор продукты, спустя несколько минут мультиварка начала сильно гудеть, подросток зашел на кухню, и раздался мощный взрыв. У мультиварки оторвало крышку, школьнику паром обожгло лицо. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации с ожогами 20% тела.

Ранее российские врачи спасли мальчика с жуткими ожогами от загоревшегося обогревателя.

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