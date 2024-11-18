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Российский чиновник выплатит бывшей супруге компенсацию за побои

Чиновника Росреестра ХМАО оштрафовали за нанесение побоев бывшей жене

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Shutterstock

В Ханты-Мансийском автономном округе суд обязал начальника регионального отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра Константина Рошко выплатить экс-супруге компенсацию за нанесенные побои. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на потерпевшую.

Согласно постановлению госслужащий должен выплатить бывшей жене 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 50 800 рублей в счет возмещения убытков, а также оплатить госпошлину.

До этого чиновника обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей. Он попытался оспорить его, но его апелляцию не удовлетворили. По информации СМИ, мужчина пытался доказать, что его бывшая жена сама получила повреждения при падении.

Как передает Telegram-канал «Погоны и галстуки», из-за избиения бывший супруг женщина лишилась зубов.

До этого нетрезвый подполковник Минобороны и его жена напали на наряд ДПС в Ленобласти.

Ранее в Ленинградской области полицейским удалось задержать водителя, которому толпа людей помогла сбежать от сотрудников Госавтоинспекции.

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