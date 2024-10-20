Орловские гаишники отобрали у участника СВО крупную сумму денег

В городе Орёл в ограблении водителя подозревают инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Орловской области.

«Предварительно установлено, что 17 октября 2024 года сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области на территории Северного района города Орла остановили автомобиль местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из салона которого они похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в сумме свыше 2 млн. 660 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабёж в особо крупном размере).

По данным oreltimes.ru, пострадавший является участником СВО.

До этого в Ленинградской области полицейским удалось задержать водителя, которому толпа людей помогла сбежать от сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110 для проверки документов в деревне Верхние Осельки Всеволожского района 14 октября. Но при приближении полицейских водитель скрылся у одного из домов при помощи находящихся там людей.

Затем сотрудники ведомства провели в деревне рейд, в результате которого выявили и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель.

Задержанный шофер объяснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому и решил избежать общения с полицейскими.

Ранее водителям объяснили, когда можно не садиться в патрульную машину ДПС.