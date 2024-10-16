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В московском отеле неизвестный устроил пожар в номере гостьи

SHOT: на юго-западе Москвы неизвестный поджег номер женщины в гостинице

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Freepik.com

В Москве из-за разлитой в помещении жидкости загорелся номер гостиницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в гостинице на Ленинском проспекте. По данным источника, неизвестный проник в номер гостьи и облил мебель, стены и дверь комнаты легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег.

Пожар оперативно ликвидировали с помощью системы пожаротушения. После этого в номере нашли бутылки с неизвестным содержимым.

«По словам очевидцев на этаже до сих пор сильно пахнет бензином», – сообщается в публикации.

Во время возгорания никто не пострадал. Заселившаяся в номер женщина в момент инцидента находилась в другом месте.

Сейчас на месте находятся полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Красноярском крае мужчина поджег дом матери сожительницы с обеими женщинами внутри. Пара поссорилась по телефону, после чего женщина ушла к родственнице ночевать. Это не понравилось россиянину, поэтому он пришел на участок и устроил пожар.

Ранее россиянин устроил пал травы и попал в реанимацию.

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