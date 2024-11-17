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Температура ночью в Москве побила 80-летний рекорд

Синоптик Позднякова: ночь в Москве стала самой теплой за последние 80 лет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 80 лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, самая теплая ночь 17 ноября была в 1974 году, когда минимальная температура составила +5,0°C. А в 2024 году на ВДНХ минимальная температура воздуха составила +5,1°C.

Эксперт добавила, что к утру воскресенья весь снег в Подмосковье растаял.

Накануне Позднякова заявляла, что в столичном регионе, по прогнозам экспертов, положительная погодная аномалия продержится до марта 2025 года. По словам специалиста, большинство модельных расчетов «сохраняют положительные аномалии». Она подчеркнула, что в целом зимний сезон практически наверняка окажется теплым с наибольшим количеством осадков в январе.

Кроме того, зимой в Москве прогнозируется избыток осадков. Предполагается, что в декабре количество осадков превысит норму почти на 20%, что создаст условия для влажной зимы.

Ранее ученые зафиксировали резкое снижение уровня пресной воды в мире.

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