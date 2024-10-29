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Во Владикавказе произошла уличная стрельба из-за невозвращенного долга

Житель Владикавказа обстрелял на улице должника, не вернувшего ему 1 млн рублей

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Телеграм-канал «Сапа 15»

Во Владикавказе произошла стрельба из-за невозврата крупного долга, сообщает Сапа 15.

По данным Telegram-канала, все случилось на минувших выходных на Весенней улице. Некоторое время назад 22-летний Станислав Н. дал взаймы около 1 млн рублей 28-летнему Арсену Х, мужчины договорились о встрече, и должник пришел без денег, но с группой поддержки. Станислав также привел пару приятелей, а также взял с собой нож и травматический пистолет.

Разговора не получилось, драка закончилась поножовщиной, а затем молодой человек около 14 раз выстрелил в своего должника. Он получил пули в шею, правое плечо, грудь, живот и правое бедро, а также ножевое ранение ноги и попал в больницу.

Стрелка быстро задержали. Оказалось, что у него уже имеется судимость за умышленный поджог. Пострадавший тоже был судим, в 2022 году он угодил под суд за применение насилия к представителю власти.

Ранее двое мужчин удерживали петербуржца в квартире и требовали вернуть несуществующий долг.

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