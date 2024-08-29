89-летняя итальянка заблудилась в Альпах и подружилась с лисой, пока ее искали

Итальянская пенсионерка пять дней выживала в Альпах, сообщила газета Corriere della Sera.

Как говорится в публикации, 89-летняя Джузеппина Барделли пропала 21 августа, когда собирала грибы со своим сыном Серджио в горах недалеко от дома в деревне Монтереккьо в итальянском регионе Ломбардия на границе со Швейцарией. Пытаясь найти сына, от которого отстала во время прогулки, она упала в заросший папоротниками овраг, сломала два ребра и проткнула легкое.

Тем временем Серджио позвонил в службу спасения, которая выслала спасателей, беспилотники и вертолеты. Как уточняется, пожилую женщину обнаружили лишь на пятый день поисков рядом со швейцарской границей.

«Она пила дождевую воду, которую находила в лужах. Ночью она спала под деревьями, укрываясь растительностью. Лиса несколько раз подходила к ней, обнюхивая из любопытства, и [мама] разговаривала с ней... Она знала, что каждый день может стать для нее последним», — рассказал другой сын Джузеппины Роберто.

Когда пенсионерку нашли, она чувствовала сильную слабость, однако оставалась в сознании. Затем ее госпитализировали, но сейчас, по словам детей женщины, она «вполне здорова».

Ранее в Прикамье пенсионерка, заблудившаяся в лесу, выжила благодаря случайной находке.