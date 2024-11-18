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Житель Мурманской области не перенес вечеринки в Петербурге

Житель Мурманской области сходил с друзьями в петербургский бар и не выжил

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Depositphotos

Житель Мурманской области не пережил похода с друзьями в бар в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, жертвой оказался 36-летний мужчина, который приехал из родного региона в Ленобласть, чтобы отметить день рождения жены друга. 16 ноября компания отправилась в бар, где вечеринка продолжилась. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент гость отделился от друзей и спустя некоторое время вернулся в приподнятом настроении. Он оставался веселым и активным, но уже около трех часов ночи компания решила вернуться домой.

Через несколько часов хозяин квартиры, пригласивший мужчину на праздник, заметил, что он не подает признаков жизни. Он попытался привести друга в чувство и вызвал скорую, но медики также не смогли реанимировать пострадавшего. Полиция уже начала проверку по факту произошедшего, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Рязани семья из трех человек отравилась неизвестным веществом.

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