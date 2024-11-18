Подросток 18 раз ударил мужчину ножом в Подмосковье

В Домодедово задержан подросток, которого подозревают в нападении на 21-летнего местного жителя, юноша нанес мужчине не менее 18 ножевых ранений. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 16 ноября на платформе станции «Ленинская». 15-летний школьник напал на 21-летнего мужчину с ножом. Подросток нанес пострадавшему множество колото-резаных ранений в шею и грудь, спасти раненого не удалось.

Нападавший задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной нападения стала ревность. Фигуранта уголовного дела направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина напал с ножом на подростка. Пострадавшего с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в Арсеньевскую больницу. Полицейские задержали нападавшего. По версии следствия, агрессор напал на подростка в своей квартире после словесной перепалки. Он несколько раз ударил юношу ножом, после чего последнему удалось сбежать. Что несовершеннолетний делал в доме у мужчины, не уточняется.

Ранее мужчина с охотничьим ножом напал на людей у детсада в Нижнекамске.